Artigo de Francisco Marques

publicado em 21/04/2026

Quando as luzes da arena se acendem e a voz do locutor ecoa, o coração da nossa região bate mais forte. Os rodeios e as festas tradicionais são muito mais do que grandes espetáculos. Eles representam o encontro entre a nossa identidade, a nossa cultura e o nosso potencial de crescimento.A cada ano, enquanto o público celebra nossa tradição, uma engrenagem poderosa começa a girar. O impacto de uma festa não fica restrito ao recinto. Ele se espalha pelas ruas, aquece o comércio, movimenta os serviços e cria oportunidades para quem vende, produz, atende, divulga, transporta e empreende.Esse movimento mostra, na prática, como os eventos fortalecem a economia local. Para muitos negócios, esse período se torna uma das melhores janelas do ano para ampliar faturamento, atrair clientes e consolidar sua marca. Uma festa bonita e cheia beneficia não apenas quem está na arena ou na organização, mas toda uma cadeia produtiva que lucra com o aumento da circulação de pessoas e do consumo.As festas também funcionam como vitrines de tendências. Elas revelam novos comportamentos, valorizam experiências e mostram onde estão as melhores oportunidades de conexão com o público. Quem acompanha esse movimento com atenção consegue identificar oportunidades, ajustar produtos e serviços e aproveitar de forma mais estratégica tudo o que a temporada oferece.Em outras palavras, a festa não movimenta apenas a arena. Ela movimenta ideias, empregos, oportunidades e mercados. Em uma região que tem nesses eventos parte importante da sua história e do seu dinamismo, o calendário festivo deve ser visto também como uma ferramenta de desenvolvimento econômico.A grande pergunta é: você, empreendedor, está se preparando para aproveitar as oportunidades que já surgiram e, principalmente, aquelas que ainda vão surgir com a força dessa temporada?Valorizar nossas festas é também valorizar quem faz a economia girar todos os dias. Apoiar o comércio local, consumir da nossa região e reconhecer a força do empreendedorismo que nasce e cresce em torno dessas celebrações é transformar tradição em desenvolvimento. Quando o pequeno negócio cresce, toda a região cresce junto.