Cerimônia marca a transição da presidência após anos de atuação de Márcia Gianoti e o início da gestão de Douglas José Gianoti

publicado em 28/01/2026

Após anos à frente da APAE de Votuporanga, Márcia Gianoti passa a presidência da entidade ao esposo, Douglas José Gianoti. (Foto:A Cidade)

Da RedaçãoA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Votuporanga realiza hoje (28/01), a solenidade de posse da nova Diretoria Executiva para o triênio 2026/2028. O evento acontece às 18h, na sede da entidade, localizada na Rua Tietê, nº 4860.A cerimônia marca também um momento simbólico de transição na presidência da instituição. Após anos de dedicação à frente da APAE, Márcia Gianoti encerra seu ciclo na presidência e transmite a condução da entidade ao novo presidente, Douglas José Gianoti, dando continuidade ao trabalho desenvolvido em prol das pessoas com deficiência no município.Douglas Gianoti destaca a relevância do momento para a continuidade e o fortalecimento das ações da APAE, reafirmando o compromisso da nova gestão com a inclusão social, o atendimento especializado e a promoção da qualidade de vida dos atendidos.A solenidade deve reunir autoridades municipais, representantes de instituições parceiras, colaboradores e diretoria, evidenciando o papel da APAE como referência em assistência social, educação especializada e saúde em Votuporanga e Região.Nova DiretoriaDouglas José Gianoti - PresidenteAlicio Simioli – Vice- PresidenteClaudio Luis Romeiro – 1º Diretor SecretárioJaime Demétrio de Bortole – 3º Diretor SecretárioClóvis de Prosdócimo – 1º Diretor TesoureiroDonizete Aparecido Fonseca – 2º Diretor TesoureiroMárcia Cardoso Luqueti Gianoti- Diretora SocialDaniel José Yoshida - Diretor Patrimônio