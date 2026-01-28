Serão 30 mil ingressos distribuídos pelo programa Troca Solidária do Carnaval 2026

publicado em 28/01/2026

Troca de alimentos por ingressos vai até dia 13 de fevereiro. Foto: A Cidade

Da redaçãoEsta terça-feira (27) foi o primeiro dia de credenciamento do programa Troca Solidária do Carnaval 2026, para a troca de alimentos não perecíveis por ingressos para o Oba festival. A ação está sendo realizada no Parque da Cultura, na entrada pela avenida Ângelo Bimbato.Por ser um dia de semana e em horário comercial, o movimento começou abaixo do esperado, com apenas 127 credenciamentos até as 17h. Porém, a previsão é que o fluxo aumente bastante próximos dias, principalmente finais de semana. A expectativa é de que centenas de pessoas compareçam ao local diariamente, para conseguir seus ingressos para o Oba.De acordo com a empresa responsável pelo cadastramento, serão distribuídos 10 mil ingressos por dia de festival, totalizando 30 mil para os três dias de festa. Cada pessoa pode escolher para qual dia quer, ou ir em todos os dias, sendo que para cada dia é necessário 1kg de alimento. Os itens arrecadados serão destinados a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade.Edimilson da Silva, Diretor de Operações do cadastramento, comentou junto ao jornalque “quanto antes vier fazer a troca, melhor, pois os ingressos são limitados. Mais para o final do período costuma ficar muito congestionado.”O assistente administrativo e ativista Everton Lopes, também conhecido como Tom Shake, foi ao local do credenciamento e trocou seus alimentos, escolhendo ir em todos os dias. Ele conta que está ansioso para o evento e que o show que mais espera é do Dennis. “Eu acho bacana, reconhecido nacionalmente. Eu prefiro ele.”A Troca Solidária do Carnaval 2026 vai ocorrer até o dia 13 de fevereiro, sendo de terça-feira à sexta-feira das 8h às 17h e sábado e domingo das 15h às 20h. Não haverá credenciamento às segundas-feiras. Os convites são limitados, intransferíveis e válidos exclusivamente para a data correspondente.Menores de 16 anos de idade somente poderão entrar no Oba com acompanhamento do responsável legal maior de 18 anos, enquanto adolescentes com 16 ou 17 anos poderão acessar acompanhados do responsável ou com apresentação de uma autorização por escrito dos responsáveis.A maior festa de Carnaval do interior paulista volta à cidade onde foi criada para a 18ª edição. A festa será no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, com expectativa de 40 mil foliões por noite.A line-up do evento está recheada de talento, com Wesley Safadão, Kamisa 10, Dennis e Batom na Cueca se apresentando no sábado. Domingo será a vez de Leo Santana, Lauana Prado, Turma do Pagode e Mc Hariel. O Festival encerra na segunda com Monobloco, Cláudia Leitte, Banda Eva e Veigh.