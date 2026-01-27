Nova unidade da Europneus amplia atendimento em Votuporanga e reforça compromisso com qualidade, inovação e proximidade com o cliente

publicado em 27/01/2026

A inauguração foi marcada por grande movimentação, reunindo clientes, parceiros e moradores da cidade e região

A Europneus deu mais um passo importante em sua trajetória de crescimento em Votuporanga com a reinauguração, no último sábado, de sua segunda unidade na cidade. À frente do empreendimento estão os sócios proprietários, Daniela Costa Peralti e seu esposo, Cláudio Costa Peralti, que celebram o novo momento da empresa e a confiança conquistada junto aos clientes ao longo dos anos.Segundo Daniela, a decisão de investir em uma nova unidade foi motivada, principalmente, pelo aumento da demanda e pelo reconhecimento do público. A família sempre trabalhou no ramo e decidiu ampliar suas instalações, só que agora, em sede própria. “A cidade sempre nos recebeu muito bem, e entendemos que este era o momento certo de ampliar nossa presença, oferecendo mais comodidade, agilidade e qualidade no atendimento”, destaca.Ao lado do esposo e sócio, Cláudio Peralti e das filhas do casal, Louise Peralti e Elis Peralti, Daniela explica que a nova loja chega com uma proposta diferenciada. Com estrutura mais moderna, ampla e temática, o espaço foi pensado para proporcionar mais conforto aos clientes e mais eficiência nos serviços. “Investimos em equipamentos atualizados, novos boxes de atendimento e em um ambiente que valoriza a experiência do cliente, sem abrir mão da qualidade que sempre foi nossa marca”, explica a empresária.A inauguração foi marcada por grande movimentação, reunindo clientes, parceiros e moradores da cidade e região. Para Daniela, a receptividade superou as expectativas. “O retorno inicial tem sido muito positivo, com muitos elogios à estrutura, ao atendimento e à facilidade de acesso da nova unidade”, afirma.Reconhecida em toda a região, a Europneus construiu sua trajetória baseada na confiança e na proximidade com o cliente. “Sempre trabalhamos com transparência, qualidade nos serviços e respeito. Esse atendimento próximo, aliado a soluções eficientes, foi fundamental para o nosso crescimento e para a fidelização do público”, ressalta.Com a abertura da nova unidade, a empresa também estuda a ampliação da equipe, acompanhando o aumento da demanda. A iniciativa reforça o compromisso da Europneus com o desenvolvimento local e a geração de oportunidades, sempre de forma planejada e responsável.Sobre os próximos passos, Daniela explica que o foco, neste momento, é consolidar as duas unidades em Votuporanga. “Queremos garantir excelência no atendimento e nos serviços prestados. A expansão para outras cidades da região é um plano para o futuro”, conclui.Endereços e contatos da Europneus em Votuporanga:Unidade 1: Rua São Paulo, 3195?? Fone: (17) 99659-6859Unidade 2: Rua das Bandeiras, 3875?? Fone: (17) 3422-2900