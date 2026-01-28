Foto: A Cidade
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Mais de 60 pessoas entraram com pedido de avaliação da conta de água na Saev Ambiental ontem. Em contato com a reportagem do jornal A Cidade
, a Saev Ambiental informou que Votuporanga, incluindo o distrito de Simonsen e a Vila Carvalho, é dividida em 19 setores de leitura, utilizados para a organização e o controle do faturamento das contas de água. “Atualmente, a autarquia está realizando a avaliação de 17.500 contas, referentes aos setores (grupos) 1 ao 12. Já as contas dos setores 13 ao 19 foram geradas corretamente, no que se refere aos dias de leitura”, explicou.
Segundo a Saev, até as 17h de terça-feira (27), a autarquia recebeu 66 pedidos de avaliação de contas, o que representa cerca de 0,38% do total de contas em análise, encaminhados por meio de seus canais oficiais de atendimento. O prazo para resposta é de até três dias úteis.
“A Saev Ambiental segue acompanhando o processo e reforça seu compromisso com a transparência e o atendimento à população”, finalizou.