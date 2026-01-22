Indivíduo de 41 anos era procurado pela Justiça e acumulava antecedentes por tráfico, roubo, furto e tentativa de homicídio

publicado em 29/01/2026

Homem com mandado de prisão em aberto é preso durante patrulhamento na Rua Rio Solimões, em Votuporanga. Foto ( Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa tarde desta quarta-feira (28), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça durante patrulhamento ostensivo no município de Votuporanga, mais precisamente pela Rua Rio Solimões.A ação fazia parte das operações de rotina voltadas ao combate ao tráfico de drogas e a outros ilícitos penais. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um homem já bastante conhecido nos meios policiais. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor de L.G.S., de 41 anos.O indivíduo possui uma extensa ficha criminal, com antecedentes por tráfico de drogas, furto, roubo, tentativa de homicídio e dano, o que reforça sua periculosidade e a importância da prisão para a segurança da população.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o homem conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.A Polícia Militar reforça que ações como essa são fundamentais para retirar criminosos das ruas e garantir maior tranquilidade à comunidade.