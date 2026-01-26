Uma sindicância vai ser instaurada para descobrir se houve erros nas contas referentes a janiero

Da RedaçãoO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSB), anunciou no início da tarde de ontem, junto ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Daniel David (MDB), e ao superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, a instauração de uma investigação por parte da Prefeitura para averiguar possíveis erros na conta de água. Ele não informou quanto tempo esse procedimento irá levar, mas prometeu apurar caso a caso. A decisão acontece como resposta a uma onda de protestos contra o preço da conta de água na cidade.O pronunciamento do prefeito ocorreu através de um vídeo divulgado em suas redes sociais. O material começa com o prefeito justificando que está “em repouso em vista de recomendação médica”, o que justificou sua ausência ontem na “quente” 1ª sessão ordinária de 2026 da Câmara Municipal, quando a presença do prefeito na abertura dos trabalhos legislativos é uma tradição institucional.Apesar de estar afastado de suas atividades por questões médicas, o prefeito afirmou que está atento aos acontecimentos relativos às contas de água no município e que “uma vez que a gente pode ter irregularidades, erros nas contas, eu determinei ao Luciano Passoni (Superintendente da Saev) que ele possa fazer uma averiguação do seu sistema para que ache possíveis erros na sua conta”.Com uma postura mais firme, depois de muita cobrança da população nas redes sociais e nas ruas, o prefeito Jorge Seba, de imediato, anunciou medidas e citou até a possibilidade de devolução de dinheiro através de descontos em contas futuras, caso seja comprovada irregularidades.“A partir de hoje (ontem), quem não pagou a conta vai ser suspensa esse pagamento do seu carnê de pagamento de água e que será lançado, então, uma nova conta nos próximos dias. E aqueles que já pagaram, eles, havendo a constatação de erro, nós então faremos a devolução através de um desconto na próxima fatura da conta de água”, afirmou Jorge Seba.O prefeito também fez questão de mencionar que acionou a Procuradoria-Geral do Município para instaurar uma sindicância para eventuais irregularidades. “Dessa forma, eu venho aqui dar satisfação a você, cidadão e cidadã de Votuporanga. Nós estamos buscando corrigir eventuais injustiças”, finalizou seu pronunciamento no material divulgado.Vale lembrar que os aumentos na conta de água foram recentemente justificados pela Saev Ambiental por conta de dias a mais na leitura dos relógios, reposição inflacionária, e ainda alteração do percentual cobrada pela taxa de esgoto de 90 para 100%.