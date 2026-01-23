Segundo o Poder Executivo, as datas de nomeação dos candidatos convocados serão definidas posteriormente pela Administração Municipal

publicado em 23/01/2026

Prefeitura Municipal de Votuporanga; Poder Executivo convocou aprovados. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga publicou, no Diário Oficial do Município, editais de convocação de candidatos aprovados em quatro concursos públicos, com orientações sobre cargos, prazos e procedimentos para aceitação das vagas. As convocações são assinadas pelo prefeito Jorge Augusto Seba e determinam que a apresentação da documentação ocorra exclusivamente por meio digital.No Concurso Público nº 002/2022, homologado em 25 de janeiro de 2023 e prorrogado em 23 de janeiro de 2025, foi publicado o Edital de Convocação nº 45. Foram convocados candidatos aprovados para o cargo de PEB I, sendo eles Aline Cristina Gonçalves Cardoso de Souza, classificada na 72ª posição, e Manoeli Mendonça Casado, classificada na 73ª posição.Também foi publicada a convocação referente ao Concurso Público nº 003/2022, homologado em 25 de janeiro de 2023 e igualmente prorrogado em 23 de janeiro de 2025, por meio do Edital de Convocação nº 47. Nesse certame, foram convocados candidatos para o cargo de Analista do Executivo X – Compras, Licitações e Contratos. Os convocados são Leonardo Sanches, classificado na 11ª posição, e Priscila Andre de Lima, classificada na 12ª posição.Já o Concurso Público nº 002/2024, homologado em 3 de janeiro de 2025, teve a publicação do Edital de Convocação nº 16. Foram convocados candidatos para dois cargos. Para Agente Operacional X – Operador de Máquinas Pesadas I, foi convocado Murilo Santana de Oliveira, classificado na 3ª posição. Para Agente Operacional VII – Direção Veicular, foi convocado João Paulo de Paula Luiz, classificado na 21ª posição.No Concurso Público nº 003/2024, homologado em 3 de janeiro de 2025, a Prefeitura publicou o Edital de Convocação nº 36. Foram convocados candidatos para os cargos de Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação III, com a convocação de Gustavo Guedes Fontoura, classificado na 3ª posição, e Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I, com a convocação de André Luiz Maciel de Andrade, classificado na 15ª posição.De acordo com os editais, a entrega dos documentos necessários para a aceitação da vaga deve ocorrer exclusivamente por meio digital, conforme a relação disponível no site oficial da Prefeitura de Votuporanga, na área de concursos públicos. Os documentos devem ser enviados por meio do link indicado nos editais até às 23h59 do dia 27 de janeiro de 2026. As entregas realizadas fora do prazo serão automaticamente indeferidas, e a não entrega da documentação dentro do período estipulado será considerada desistência tácita da vaga.As datas de efetiva nomeação dos candidatos convocados serão definidas posteriormente pela Administração Municipal, após a análise da documentação apresentada. Em caso de dúvidas, os editais informam que os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (17) 3405 – 9708.