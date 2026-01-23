O contrato terá vigência de 12 meses e prevê intervenções no perímetro urbano do município

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, contratou a empresa Taunsa Construtora para a realização do serviço de construção e implantação de lombadas e lombofaixas em vias públicas da cidade. O contrato terá vigência de 12 meses e prevê intervenções no perímetro urbano do município.De acordo com publicação no Diário Oficial do Município, no primeiro item do contrato está prevista a construção e implantação de 64 lombadas em vias públicas da área urbana. Cada lombada terá o valor unitário de R$ 699,99, totalizando R$ 44.799,36 para esse serviço.Ainda conforme o Diário Oficial, o segundo item do contrato trata da construção e implantação de 32 lombofaixas no perímetro urbano de Votuporanga. O valor unitário de cada lombofaixa é de R$ 1.249,00, o que resulta em um montante de R$ 39.968,00 para essa etapa do trabalho.Somados, os dois serviços contratados totalizam o valor de R$ 84.767,36, conforme os dados divulgados oficialmente pelo município, sendo 96 construções/implantações.A lombada é um dispositivo físico instalado transversalmente sobre a via, geralmente com elevação em relação ao nível do asfalto, cuja observância é obrigatória para os condutores. Ela tem como finalidade principal reduzir a velocidade dos veículos, contribuindo para a segurança viária em locais com grande circulação de pedestres ou histórico de acidentes.Já a lombofaixa é um dispositivo que combina a função de redutor de velocidade com a sinalização de faixa de pedestres. Ela é elevada em relação à pista e indica o local adequado para a travessia, com o objetivo de aumentar a visibilidade dos pedestres e promover maior segurança tanto para quem atravessa quanto para os motoristas.