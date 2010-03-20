Conta de água também está 10% mais cara do que ano passado; comparado com Santa Fé do Sul, a conta de água chega a ser 32% mais cara

publicado em 23/01/2026

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental). Foto: A Cidade

Da redaçãoO começo do ano em Votuporanga está sendo marcado pelo aumento no preço da conta de água. Votuporanguenses por toda a cidade estão reclamando dos valores que muitos consideram absurdos. Todos os aumentos e circunstâncias geraram um sentimento de frustração e desconfiança da população frente à Saev à Prefeitura.Com esta situação em mente, o jornalpesquisou e fez um comparativo entre as contas de água de Votuporanga e de 4 cidades da região: São José do Rio Preto, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul. A ideia por trás deste experimento foi tentar entender se os votuporanguenses realmente pagam uma conta de água muito cara. Infelizmente, a resposta é sim.O comparativo foi feito levando em conta o preço por metro cúbico cobrado, somado com a taxa de esgoto. Para efeitos de comparação, a taxa do lixo, que começou a ser cobrada em Votuporanga no ano passado, não foi incluída. Além disso, foi usado o preço sem descontos para clientes de baixa renda.Antes de comparar com outras cidades, é preciso comparar Votuporanga hoje e no ano passado. Juntando o aumento da taxa de esgoto, que subiu de 90% do valor da água para 100%, e o aumento no metro cúbico de água, atualmente os votuporanguenses estão pagando, em média, 10% a mais que no ano passado. O preço por metro cúbico, que varia de acordo com o consumo, aumentou entre R$ 1,30 e R$ 3,70.A questão do preço da conta de água fica mais complicada quando começamos as comparações com Rio Preto e Santa Fé do Sul. Em ambos os casos as provedoras de água são autarquias como em Votuporanga (Semae no caso de Rio Preto e a SAAE Ambiental em Santa Fé do Sul). Uma conta de água de 30m³ que para os votuporanguenses custa R$ 320, já com a taxa de esgoto 100%, em Rio Preto ela seria de apenas R$ 221, uma diferença de aproximadamente 30%. A diferença varia conforme a quantidade de água consumida diminui, mas mesmo na faixa mais barata ela é de 10%.Já a comparação com Santa Fé do Sul é ainda mais chocante. A diferença mínima das contas fica em 23% na faixa de consumo até 10m³, a mais barata, e sobe para 32% quando o consumo é de 34m³, que foi o usado como base para esse comparativo.Apesar disso, a conta de água de Votuporanga não é a mais cara da região. Isso porque a Sabesp, que foi privatizada em julho de 2024 e que fornece água para Jales e Fernandópolis, consegue cobrar ainda mais caro que a Saev. Um consumo de 34m³ de água nessas duas cidades é 3% mais caro que por aqui (R$ 395 contra R$ 386). Ao contrário das outras comparações, a diferença é maior quanto menor for o consumo, e passa a ser 13% com 20m³ e 23% com 10m³.Comparando duas outras cidades com serviços municipais coloca em foco uma política de preços que deixa os votuporanguenses pagando mais em água e tendo menos dinheiro para gastar com coisas como comida e moradia.O jornalentrou em contato com a Saev Ambiental, que, por meio de nota, comentou a questão: “A Saev Ambiental informa que Votuporanga mantém uma das tarifas de água mais competitivas da região quando comparada a municípios de porte semelhante. Mesmo com 100% de coleta e tratamento de esgoto, a tarifa média do município é de R$ 59,14, inferior à praticada em cidades como Fernandópolis e Valentim Gentil, que possuem cerca de 80% de cobertura de esgoto e cobram R$ 68,40. O valor também é menor que o de municípios com 100% de esgotamento sanitário, como Mirassol, onde a tarifa é de R$ 72,70, e Pereira Barreto, com R$ 61,20. Além disso, cidades com menor cobertura de coleta e tratamento de esgoto, como Itu, com aproximadamente 80% de atendimento, apresentam tarifa superior, no valor de R$ 66,20. Esse cenário demonstra que Votuporanga oferece mais serviços à população, mantendo uma tarifa equilibrada e compatível com a realidade regional.”Diferença entre Votuporanga 2026 e 202534m³ 10%30m³ 10%20m³ 10%10m³ 10%Diferença entre Votuporanga e Rio Preto34m³ 30%30m³ 30%20m³ 20%10m³ 10%Diferença entre Votuporanga e Santa Fé do Sul34m³ 32%30m³ 31%20m³ 29%10m³ 23%Diferença entre Votuporanga e Jales/Fernandópolis34m³ -3%30m³ -4%20m³ -13%10m³ -23%