Convocação é referente ao Concurso Público nº 001/2024

publicado em 28/01/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev) publicou, no Diário Oficial do Município, o Edital de Convocação nº 12 referente ao Concurso Público nº 001/2024, convocando candidatos aprovados para manifestação quanto à aceitação das vagas. A convocação foi assinada pelo superintendente Luciano Nucci Passoni.De acordo com o edital, os convocados devem se apresentar à Divisão de Recursos Humanos da Saev, localizada na rua Pernambuco, nº 4313, no centro, em Votuporanga, no prazo máximo de quatro dias úteis contados a partir da data de publicação do edital. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido implicará desistência da vaga.Os candidatos chamados são para o cargo de Técnico em Saneamento XXI – Administração Geral IV. Foram convocados, respeitada a ordem de classificação, Luciano Habimorad Salvino, classificado em 28º lugar; Anahiza Biorrk Fernandes, 29ª colocada; Lilian Aparecida Ribeiro Lemes, 30ª colocada; e Murillo Barros Badio, classificado em 31º lugar.No momento da apresentação, os convocados devem estar munidos de toda a documentação exigida nos pré-requisitos previstos no edital do concurso, necessária para a análise e manifestação formal sobre a aceitação da vaga. As datas de efetiva nomeação dos candidatos que atenderem às exigências serão definidas posteriormente pela Saev.A Saev Ambiental é a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga é uma autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial próprias, sob fiscalização da Prefeitura de Votuporanga.Tem por finalidade estudar, planejar e executar, diretamente ou mediante contrato com empresas especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação, remodelação e operação dos sistemas públicos de abastecimento de Água potável e de esgotos sanitários, de galerias de Águas pluviais, de recapeamento ou repavimentação de vias urbanas, de limpeza pública e das ações de meio ambiente.