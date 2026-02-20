Ação integra educação e desenvolvimento ao estimular habilidades empreendedoras desde os primeiros anos escolares

publicado em 20/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga e o Sebrae-SP formalizaram, nesta quinta-feira (19), a assinatura do termo de parceria para a implantação do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) no município. A iniciativa terá início como projeto piloto voltado a cerca de 600 alunos da atividade de complementação escolar, que participarão das aulas em uma ala específica a ser estruturada no campus Centro da Unifev.O ato de assinatura contou com a presença do prefeito Jorge Seba, do vice-prefeito Luiz Torrinha, da primeira-dama Rose Seba, da secretária da Educação, Silvia Letícia, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, da gerente regional do Sebrae-SP, Iroá Arantes, além de técnicos da entidade. De acordo com Iroá, o programa é voltado à formação de comportamentos empreendedores desde os primeiros anos da vida escolar, com conteúdo aplicado de forma lúdica, em diferentes disciplinas.“A educação empreendedora contribui para que o aluno desenvolva protagonismo, identifique suas habilidades e construa perspectivas para o futuro. Esse é um investimento no desenvolvimento pessoal e também no desenvolvimento do município, pois ajuda a formar cidadãos mais preparados e conscientes de seu papel na sociedade”, afirmou.Iroá destacou ainda que o Sebrae-SP será responsável pelo fornecimento integral dos materiais didáticos e pela capacitação dos professores, sem custos para o município. Como contrapartida, a Prefeitura ficará responsável pela aplicação do conteúdo junto aos estudantes.“O objetivo é disseminar a cultura empreendedora desde o ensino fundamental, permitindo que o aluno conheça diferentes áreas, como comércio, serviços, artes e tecnologia, e desenvolva competências que poderão ser utilizadas ao longo da vida”, explicou.Segundo o prefeito Jorge Seba, a parceria serve como ferramenta de fortalecimento da educação e de preparação das novas gerações. Serão beneficiados alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.“Investir em educação é preparar o futuro da cidade. A parceria com o Sebrae traz uma metodologia consolidada, que contribui para ampliar o conhecimento dos alunos e oferecer novas perspectivas. A Prefeitura está comprometida em apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento das nossas crianças e jovens”, destacou o prefeito.A implantação do projeto em Votuporanga contará com acompanhamento técnico e integração entre o Sebrae-SP, a Secretaria Municipal da Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A expectativa é que, após a fase piloto, o programa possa ser ampliado gradualmente para outros alunos da rede municipal.A secretária municipal da Educação, Silvia Letícia, destacou que o programa será integrado às atividades pedagógicas da complementação escolar, ampliando as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes da rede municipal. Segundo ela, a proposta de educação empreendedora trabalha de forma conjunta com os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular.“Quando os pais dos nossos alunos do ensino integral se perguntarem: ‘o que meu filho está fazendo quando não está com o professor?’ A resposta será: está aprendendo a empreender’. Esse projeto fortalece o trabalho pedagógico ao estimular habilidades como autonomia, criatividade e responsabilidade. É uma oportunidade para que nossos alunos ampliem seus horizontes e compreendam, desde cedo, a importância do planejamento e da construção de seus próprios projetos de vida”, afirmou.O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, por sua vez, ressaltou que a iniciativa também contribui para o desenvolvimento econômico do município a longo prazo, ao incentivar uma cultura empreendedora entre os jovens.“Estamos investindo na formação de uma geração mais preparada, que no futuro poderá contribuir com inovação, geração de renda e fortalecimento da economia local. Essa parceria com o Sebrae é estratégica porque conecta educação e desenvolvimento, criando novas perspectivas para Votuporanga”, concluiu.JEPPO JEPP é uma iniciativa desenvolvida pelo Sebrae-SP em diversos municípios brasileiros, com foco na formação empreendedora de estudantes e no estímulo à autonomia, criatividade e planejamento, contribuindo para o desenvolvimento educacional e econômico local.