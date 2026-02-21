Foto A Cidade
O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, anunciou, em uma coletiva de imprensa realizada na prefeitura nesta segunda-feira (23), o refaturamento de mais de 7 mil contas de água da Saev referentes ao mês de dezembro.
O prefeito informou que “foi identificado que, por conta dos feriados de fim de ano, houve alteração no calendário de leitura, o que provocou mais dias faturados em uma única conta. Essa situação atingiu, injustamente, cerca de 17 das 49 mil ligações de água da cidade.”
Ainda segundo Seba, “mais de 7 mil famílias foram ainda mais prejudicadas, porque mudaram de faixa tarifária, a faixa subiu de valor, elevando o valor final da conta. Como prefeito, não posso admitir que a população pague por uma situação como essa.”
Ele informou que o volume excedente de dias faturados será cobrado apenas pela tarifa mínima. Isso vai gerar um crédito que será descontado das faturas de março.