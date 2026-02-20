Vice-prefeito foi o escolhido de Seba para gerir a autarquia de maneira temporária

Torrinha assume a Saev como superintendente interino. Foto: A Cidade

Após a saída de Luciano Passoni da superintendência da Saev, quem assume de maneira interina é o vice-prefeito de Votuporanga, Luiz Torrinha. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (23) pela prefeitura. Apesar de ser interino, ou seja, temporário, não foi dada uma data final para a gestão do vice-prefeito na autarquiaTorrinha assume com a tarefa de sanar as reclamações de parte da população sobre o aumento nas contas de água.No início da tarde do último sábado o até então superintendente da Saev, Luciano Passoni, oficializou seu pedido de exoneração do cargo. O pedido aconteceu depois de muita pressão principalmente em relação aos episódios das contas de água.Mais tarde, a Prefeitura de Votuporanga comunicou que nesta segunda-feira (23) um processo de transição na Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental). A mudança marca o início de uma nova fase na autarquia, focada na revisão e no aprimoramento dos processos internos e de relacionamento direto com o contribuinte.A Administração Municipal fez questão de registrar seu profundo agradecimento a Luciano Passoni, que esteve à frente da autarquia desde janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura, ele desempenhou um papel fundamental na condução de projetos estruturantes e técnicos, deixando um legado de dedicação e relevantes serviços prestados ao município.