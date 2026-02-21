Foto: A Cidade
Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (23), o prefeito Jorge Seba anunciou a redução em 22% da tarifa de água da “faixa 3” de consumo na Saev. Atualmente o preço é de R$ 8,31 por metro cúbico.
Segundo o prefeito, “vamos alterar as faixas tarifárias, promovendo mais justiça social. As tarifas mínimas já estão entre as mais baixas do Estado e agora, nós vamos reduzir também as demais faixas.”
A redução afetará também a tarifa de esgoto, que é pareada em 100% do consumo de água. De acordo com o prefeito, essa medida entra em vigor ainda em março, via decreto.