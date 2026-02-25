O jornal A Cidade já havia antecipado o nome de Osvaldo como superintendente da autarquia

publicado em 26/02/2026

Osvaldo Carvalho e Jorge Seba. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO prefeito Jorge Seba oficializou, na tarde desta quinta-feira (26), a nomeação do ex-vereador Osvaldo Carvalho como novo superintendente da Saev Ambiental. A escolha atende a proposta da Administração Municipal de fortalecer a gestão técnica da autarquia, com foco em eficiência administrativa e maior proximidade com os consumidores.O jornal A Cidade já havia antecipado o nome de Osvaldo como superintendente da autarquia.Graduado em Administração e pós-graduado em Gestão de Negócios, Osvaldo construiu trajetória de mais de três décadas na área de gestão. Atuou por 31 anos como gestor na Cooperativa do Agronegócio de Votuporanga (Coacavo), com experiência na área comercial e relacionamento com mais de 2.700 cooperados. Também foi diretor operacional financeiro do Sicoob Credlíder de Votuporanga por seis anos e presidente da Cooperativa Regional de Ensino Dinâmica (Coopevo), ampliando sua atuação nos segmentos financeiro, educacional e cooperativista.No setor público, exerceu três mandatos consecutivos como vereador na Câmara Municipal de Votuporanga, entre 2005 e 2016, período em que presidiu o Legislativo no biênio 2009-2010 e ocupou a vice-presidência entre 2011 e 2012.Durante sua atuação parlamentar, destacou-se pela defesa da agricultura familiar e pelo fortalecimento das entidades assistenciais. É autor da Lei nº 5.289/2013, que instituiu o Banco de Alimentos do Município, beneficiando mais de 65 entidades assistenciais.Mais recentemente, Osvaldo atuou como gerente regional da CDHU nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, entre julho de 2019 e maio de 2024, coordenando políticas habitacionais e gestão regional. Desde junho de 2024, exercia a função de assessor parlamentar do deputado estadual Carlão Pignatari, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.Segundo o prefeito Jorge Seba, a nomeação de Osvaldo Carvalho para a superintendência da Saev Ambiental ocorre com a missão de aprimorar processos internos, fortalecer a transparência e promover uma gestão mais acessível à população.“Agradeço ao Osvaldo Carvalho por aceitar o nosso convite. Acredito que sua experiência acumulada nas áreas administrativa, financeira e pública irá contribuir para a modernização da autarquia e para a consolidação de um modelo de atendimento mais eficiente e próximo do cidadão”, disse o prefeito Jorge Seba.