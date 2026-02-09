Suspeito de 29 anos foi detido após denúncias anônimas; na casa dele, policiais encontraram mais de meio tijolo de maconha e munições de arma de fogo

publicado em 12/02/2026

Mais de meio tijolo de maconha, porções prontas para venda, munições e materiais utilizados no preparo e na comercialização da droga foram apreendidos durante a operação da Força Tática na zona sul. (Foto: Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de hoje, por volta das 9h50, na rua Joaquim Franco Garcia, na zona sul da cidade. A ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar, que intensificavam o patrulhamento na região após uma série de denúncias sobre a atuação do tráfico nas proximidades das vielas da avenida Conde Francisco Matarazzo.Segundo a PM, as informações chegaram inclusive por meio do Copom, relatando que vários indivíduos estariam se revezando na comercialização de entorpecentes naquele ponto, já conhecido pelas autoridades pelo histórico de ocorrências semelhantes. Diante das denúncias, as equipes direcionaram o policiamento para o local com o objetivo de coibir a prática criminosa.Durante a abordagem aos suspeitos, os policiais realizaram revista pessoal e localizaram com um dos indivíduos, identificado como J., de 29 anos, um aparelho celular e um invólucro contendo maconha. A atitude e as circunstâncias levantaram suspeitas de que ele poderia estar envolvido diretamente com o armazenamento e distribuição da droga.Em continuidade à ocorrência, os policiais seguiram até a residência do suspeito para averiguação. No imóvel, foram encontrados mais de meio tijolo de maconha, além de porções da droga e diversos petrechos utilizados para a manipulação, fracionamento e embalagem para venda, como plásticos e materiais comumente empregados no tráfico. Também foram apreendidas munições de arma de fogo, cuja procedência será investigada.Diante dos fatos e das evidências encontradas, foi dada voz de prisão em flagrante a J., que foi algemado e conduzido à Central de Flagrantes. Após tomar ciência da ocorrência e analisar os elementos apresentados pela equipe policial, o delegado de plantão ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi recolhido à cadeia pública local, onde permanece à disposição da justiça.A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade e destaca que denúncias anônimas podem ser realizadas por meio do telefone 190, contribuindo diretamente para ações rápidas e eficazes contra o tráfico de drogas no município.