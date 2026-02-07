Abordagem ocorreu durante patrulhamento noturno na Avenida Conde Francisco Matarazzo; com o suspeito, policiais apreenderam pedras de crack já fracionadas, dinheiro e uma lâmina usada no preparo da droga

publicado em 12/02/2026

Pedras de crack, dinheiro e lâmina apreendidos pela Polícia Militar durante ocorrência registrada na avenida Conde Francisco Matarazzo.( Crédito divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem identificado pelas iniciais R.S.R. foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem, por volta das 23h30, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 2295, no bairro Matarazzo.De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela região quando avistou o indivíduo em frente a uma residência abandonada, local que, segundo a corporação, já vinha sendo alvo de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. A atitude do suspeito chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.Durante a revista pessoal, os militares localizaram 10 pedras de crack já fracionadas e prontas para a venda, além de uma pedra bruta da mesma substância, que ainda seria dividida. Também foi apreendida uma lâmina, possivelmente utilizada para cortar e fracionar a droga, e a quantia de R$ 335,00 em dinheiro.Diante dos fatos, R.S.R. recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à delegacia de plantão. Após ser apresentado à autoridade policial e ter o boletim de ocorrência registrado, ele permaneceu à disposição da Justiça.A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas da população, que contribuem para o combate ao tráfico e demais crimes nos bairros da cidade.