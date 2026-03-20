O Votu International Rodeo, que será realizado de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga (SP), terá a participação de 16 companhias de rodeio

publicado em 20/03/2026

O Votu International Rodeo, que será realizado de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga (SP), terá a participação de 16 companhias de rodeio.

O Votu International Rodeo, que será realizado de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga (SP), terá a participação de 16 companhias de rodeio. Dos nove veículos que fazem parte da premiação oficial da competição, duas motos serão entregues aos tropeiros responsáveis pelo melhor touro e pela melhor boiada. A rádio oficial do evento é a Cidade 94,7 FM, que terá uma cobertura especial da festa.Votu International Rodeo terá 16 companhias de rodeio; melhor boiada e touro serão premiados com motosO Votu International Rodeo, que será realizado de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga (SP), terá a participação de 16 companhias de rodeio. Dos nove veículos que fazem parte da premiação oficial da competição, duas motos serão entregues aos tropeiros responsáveis pelo melhor touro e pela melhor boiada. A rádio oficial do evento é a Cidade 94,7 FM, que terá uma cobertura especial da festa.Organizado pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Votuporanga, o evento contará com a participação das seguintes companhias: Cia Tercio Miranda, Cia 2M Marcondes Maia, Cia Califórnia, Cia 2Hoping Bucking Bulls, Cia 3P, Cia DF, Cia Lorran Munhoz, Cia Marcelo Castro, Cia André de Mogi, Cia JK Bucking Bulls, Cia N.A Bulls, Cia Máfia do Boi, Cia Os Brabos, Cia Gianotti, Cia Três Irmãos e Cia Venâncio.Segundo o empresário Tercio Miranda, proprietário do Grupo Tercio Miranda, a presença das 16 companhias de rodeio aumenta ainda mais a competitividade da disputa. “Quando você reúne esse número de boiadas, com a qualidade dos touros que vêm para o evento, o rodeio muda de patamar. E quando a premiação também chega aos tropeiros, neste caso com motos, você passa a reconhecer quem constrói esse resultado junto com o atleta dentro da arena. O objetivo é valorizar todos os profissionais que fazem o rodeio acontecer”, afirma.Em um formato inédito no Brasil, sete equipes entrarão na arena para disputar a premiação de seis carros e três motos: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.Com exceção da Equipe Internacional, que contará com atletas de diferentes países, cada time será formado pelos cinco cowboys mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos. A narração das montarias em touros será de Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do país.Dos nove veículos que fazem parte da premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. Já as três motos serão entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.Com entrada gratuita, o Votu International Rodeo terá uma grade de shows que reúne diferentes estilos musicais.Na quinta-feira (7), Luan Santana abrirá a programação com seus maiores sucessos. Na sexta-feira (8), será a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. No sábado (9), o público poderá curtir Rionegro & Solimões e Alok. Já no domingo (10), Leonardo encerrará a festa em grande estilo.Nesta edição, o Votu International Rodeo terá duas opções de Áreas VIP para quem busca mais conforto e exclusividade. A primeira garante acesso facilitado ao evento, entrada liberada na boate The Bull Club, bar exclusivo, banheiros de alvenaria com acesso rápido e vista privilegiada da arena e do palco.Já a Área VIP Gold amplia o pacote de benefícios, com open bar e open food, acesso à The Bull Club, entrada facilitada ao evento, banheiros de alvenaria próximos, lounge com mesas e cadeiras, espaços instagramáveis e vista privilegiada da arena e do palco.Os ingressos das Áreas VIP podem ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas acontecem no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, número 2451, em Votuporanga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já online, os ingressos estão disponíveis pelo site da Total Acesso.