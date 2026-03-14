Inscrições seguem abertas para formações em confeitaria, panificação, pizzas, salgados e bolos confeitados

publicado em 16/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai de Votuporanga, informa que continuam abertas as inscrições para cinco cursos gratuitos na área de cozinha artesanal.Ao todo, serão 90 vagas disponibilizadas, distribuídas entre formações voltadas à confeitaria, panificação e preparo de alimentos. Os segmentos apresentam grande demanda no mercado e possibilitam atuação tanto em empresas do setor alimentício quanto de forma autônoma, representando uma oportunidade de qualificação profissional e geração de renda.Os cursos ofertados são: Técnico para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons, Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados, Técnico para Panificação e Confeitaria e Bolos Confeitados.Para participar, os interessados devem ter no mínimo 16 anos completos e ensino fundamental I concluído (a partir do 4º ano). As inscrições devem ser realizadas por meio do link específico de cada curso.As aulas estão serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da tarde, das 13h às 17hAs inscrições devem efetuadas ser por meio do link de cada curso escolhidoTécnicos para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons (1ª turma)Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/MNhzMPABsTTécnicos para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons (2ª turma)Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/uCkBJuQjBhConfeccionador de Pizzas e Salgados AssadosInscrições por meio do link https://forms.office.com/r/FHQexCvq29Técnico para Panificação e ConfeitariaInscrições por meio do link https://forms.office.com/r/a1f5Df8h4kBolos ConfeitadosInscrições por meio do link https://forms.office.com/r/9y6WbK856KMais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3405-8210 Senai ou (17) 3406-1488, ramal 208 CTMO.