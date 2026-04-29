O evento acontece no recinto Maria Cavalin; A Cidade 94,7 FM é a rádio oficial da festa e realizará a cobertura completa do evento

publicado em 01/05/2026

A Festa do Peão de Valentim Gentil chega na sua terceira noite com o tão aguardado show de Eduardo Costa, um dos cantores sertanejos mais ouvidos do Brasil. Também continuam as provas de rodeio da etapa master da PBR. A Cidade 94,7 FM é a rádio oficial da festa e realizará a cobertura completa do evento.A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais.A etapa Master do PBR, o maior campeonato de montaria em touros do mundo, também continua a ser disputada. Os 25 competidores estão em busca do prêmio maior de R$ 80 mil e pontuação válida para o ranking nacional.Os peões irão enfrentar as máquinas de pulo das companhias Califórnia, Marcondes Maia (2M), Viais, Scatolin, Espinosa e 3P. As emoções das crianças montarias serão narradas por Umberto Junior, Oscimar Custódio e Marco Cruz. Amanhã haverá a temida prova dos três tambores.O evento faz parte das comemorações do aniversário de Valentim Gentil, que completa 83 anos no domingo. A realização é da empresa Empremix Produções, com produção do Clube de Eventos 03 de Maio e da Vale do Sol Eventos. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Valentim Gentil apoiam a festa.CamarotesO evento tem entrada gratuita nos setores pista e arquibancadas. Já os camarotes podem ser adquiridos no Auto Posto Gentil, em Valentim Gentil.Em Votuporanga, são pontos de venda as lojas Mister Cowboy e Texas Country. Já em Fernandópolis os camarotes estão disponíveis na Cheyenne Western. Há também a opção de compra on-line, pelo site da Guichê Web.Amanhã, no memso horário, quem vai fechar a festa é a banda Barões da Pisadinha. A banda de piseiro é uma das maiores sensações do Brasil nos últimos anos e promete agitar a festa.