Foto: Prefeitura de Votuporanga
Da redação
O prefeito Jorge Seba (PSD), por meio de suas redes socias, confirmou mudanças nas secretarias da prefeitura na tarde desta segunda-feira (25). A confirmação chega após dias de especulação sobre o assunto.
De acordo com a nota, Nilton Santiago deixará a Secretaria de Direitos Humanos a partir do dia 1º de junho e assumirá a Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil. O atual secretário da pasta, Edison Caporalin, será remanejado para a Assessoria de Gabinete, onde “seguirá contribuindo com o Governo Municipal”, informa o prefeito.
A Secretaria de Direitos Humanos ficará a cargo do vereador Emerson Pereira (PSD). Ele foi escolhido para “dar continuidade e fortalecer as políticas públicas de cidadania, inclusão e defesa de direitos", conforme afirma a nota.