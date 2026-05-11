Decisão ocorre após o TJ-SP negar pedido de desaforamento apresentado pela defesa

publicado em 25/05/2026

A morte de Gustavo Caporalini gerou forte comoção em Votuporanga e cidades da região Foto: Redes Sociais

Da redaçãoA Justiça de Votuporanga marcou para o dia 29 de julho de 2026, às 8h, o julgamento em plenário do réu Rodrigo Marques, acusado de envolvimento no homicídio do cantor votuporanguense Gustavo Caporalini, ocorrido em fevereiro de 2024. O caso será levado ao Tribunal do Júri, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida.A decisão foi assinada pelo juiz da 1ª Vara Criminal, Dr. Ricardo Palacin Pagliuso, e publicada na última quinta-feira (22).O magistrado também informou que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de desaforamento apresentado pela defesa — recurso utilizado para tentar transferir o julgamento para outra comarca. Com isso, o júri acontecerá em Votuporanga.A morte de Gustavo Caporalini gerou forte comoção em Votuporanga e cidades da região. O cantor era conhecido no meio musical local e o caso teve ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa regional desde o início das investigações.Rodrigo Marques responde por homicídio qualificado e permanece preso preventivamente enquanto aguarda julgamento.Na decisão, o juiz determinou que a defesa apresente, em até cinco dias, uma nova lista de testemunhas que pretende ouvir em plenário.O sorteio dos jurados foi marcado para o dia 13 de julho de 2026, às 13h20, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal de Votuporanga. O Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a defesa poderão acompanhar o procedimento.A Justiça também determinou a convocação presencial dos jurados e reforçou medidas de organização e segurança para o julgamento.O juiz requisitou apoio da Polícia Militar, com quatro policiais atuando durante a sessão do júri, além da designação de dois oficiais de Justiça para auxiliar nos trabalhos.Rodrigo Marques, que está preso, será levado ao plenário para participar do julgamento. O magistrado ressaltou que eventual pedido para retirada de algemas será analisado no início da sessão, após avaliação da escolta policial.Também foi autorizado o uso de roupas civis pelo réu durante o julgamento, desde que as vestimentas sejam entregues antecipadamente para inspeção.Com a definição da data do júri popular, o processo entra em sua etapa final. Caberá agora aos jurados decidir pela condenação ou absolvição de Rodrigo Marques no caso que marcou Votuporanga pela morte do cantor Gustavo Caporalini.