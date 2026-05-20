Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, na madrugada desta segunda-feira (25), aos 81 anos, a professora aposentada Maria Helena Olivi Poiani, carinhosamente conhecido como Leninha Poiani.
Ela deixa o esposo João Roberto Poiani, os filhos João Henrique Poiani, Ana Luisa Olivi Poiani, Liana Paula Olivi Poiani Geraldes, Mara Cristina Calza Regonato e Carlos Eduardo Poiani, nove netos, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, entre as 12h e 17h. Em seguida, a cremação ocorrerá no Jardim das Flores.