As indicações, que são direcionadas ao poder executivo e à Saev

publicado em 15/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

O Parque Ecológico Benedicto Godoy Martins, localizado no bairro Monte Verde, pode receber reparos e melhorias em breve. Isso de acordo com indicações apresentadas por um vereador na Câmara Municipal, a pedido da população local.As indicações, que são direcionadas ao poder executivo e à Saev, tem como foco reparos em brinquedos adaptados para PCD, academia a céu aberto, traves e redes dos gols, linhas demarcatórias do campo de futebol, alambrado, serviço de roçagem e limpeza, reparos ou substituição de bancos e, especialmente, providenciar a instalação de iluminação no local. Todas as indicações são do vereador Marcão Braz (PP).Marcão explica que pediu “ao Poder Executivo que promova serviço de roçagem e limpeza, bem como reparos ou substituição de bancos, no Parque Ecológico Benedicto Godoy Martins, Bairro Monte Verde, já que este foi um pedido direcionado por diversos munícipes a este Vereador.”Ele também afirma, sobre a iluminação, que ela “contribui para a valorização do parque como espaço de lazer, prática de atividades físicas e convivência comunitária, inibindo atos de vandalismo e fortalecendo a sensação de segurança no bairro Monte Verde, estimulando a ocupação saudável do espaço urbano e alinhando-se às políticas de promoção de qualidade de vida e bem-estar social.”