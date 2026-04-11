Cinco cursos serão realizados a partir de maio e inscrições devem ser feitas on-line

publicado em 13/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Uma nova oportunidade de qualificação profissional está com inscrições abertas em Votuporanga. Em parceria com o Senai, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico viabilizou a oferta de 82 vagas gratuitas distribuídas em cinco cursos voltados a diferentes áreas do mercado de trabalho, com início previsto para o mês de maio.As formações disponíveis são: Instalador de Condicionador de Ar Tipo Split, Costureiro de Lingerie, Costureiro de Roupas Fitness, Bolos Confeitados e Instalação de Películas em Vidros Automotivos. As inscrições devem ser realizadas por meio do link específico de cada curso.Instalador de Condicionador de Ar Tipo SplitSão 16 vagas disponíveis para interessados com no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental concluído (4ª série). As aulas serão realizadas no Senai, às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, com início previsto de 4 de maio a 16 de junho.Inscrições: https://forms.office.com/r/c7fgdEneyVCostureiro de LingerieO curso oferece 16 vagas para pessoas a partir de 16 anos com Ensino Fundamental concluído (4ª série). As aulas serão realizadas no CTMO, localizado no Prolongamento da Rua Barão do Rio Branco, nº 4.497, Vila Paes, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.Inscrições: https://forms.office.com/r/z9GxGLtTjUCostureiro de Roupas FitnessSão 16 vagas para interessados a partir de 16 anos com Ensino Fundamental concluído (4º ano). As aulas serão realizadas no CTMO, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, com início previsto de 4 de maio a 16 de junho.Inscrições: https://forms.office.com/r/q6Crg0tLXwBolos ConfeitadosO curso disponibiliza 16 vagas para interessados a partir de 16 anos com Ensino Fundamental concluído (4º ano). As aulas serão realizadas no Senai, localizado na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, Jardim Santos Dumont, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.Inscrições: https://forms.office.com/r/9y6WbK856KInstalação de Películas em Vidros AutomotivosSão 18 vagas disponíveis para interessados a partir de 16 anos com Ensino Fundamental concluído (4º ano). As aulas serão realizadas no Senai, na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, Jardim Santos Dumont, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, com início previsto de 4 a 14 de maio.Inscrições: https://forms.office.com/r/rGsbufcCYuMais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3426-8210 (Senai) ou (17) 3406-1488, ramal 208 (CTMO).