O caso foi comunicado à polícia no sábado (11) e está sob investigação em São José do Rio Preto

publicado em 13/04/2026

Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem procurou a polícia no sábado (11) para denunciar ter sido alvo de um golpe com prejuízo de ao menos R$ 10 mil durante um encontro amoroso com uma mulher em São José do Rio Preto (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, o encontro teve início na noite de sexta-feira (10), quando a vítima conheceu a suspeita em um bar. Após a aproximação, ele a convidou para ir até sua residência. Já no imóvel, a mulher solicitou acesso à internet por meio de um QR code, pedido que foi atendido.

Eles permaneceram no local durante a noite. Na manhã seguinte, depois de levá-la até sua casa, o homem notou irregularidades: todas as senhas de suas contas bancárias haviam sido modificadas.

Ainda conforme o relato, movimentações financeiras de valores elevados foram identificadas durante o período em que a suspeita esteve na residência. Além disso, uma quantia em dinheiro guardada no imóvel desapareceu.

A vítima afirmou ter tentado contato com a mulher posteriormente, mas recebeu respostas agressivas. Até o momento do registro, ele não havia conseguido bloquear o acesso às contas.

A ocorrência foi registrada como furto na Central de Flagrantes do município. A Polícia Civil apura o caso.