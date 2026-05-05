A cada dois meses, a instituição comercializa yakisoba para ajudar nas despesas. O próximo será na manhã de 13 de junho

publicado em 05/05/2026

Localizada na rua Rui Barbosa, 2.943, na Vila Marin, a instituição soma 40 anos de atuação Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCriada em 22 de agosto de 1985, a Casa Espírita Recanto de Paz consolidou-se como uma entidade reconhecida em Votuporanga, desenvolvendo desde então um trabalho contínuo de auxílio às pessoas em situação de necessidade.Aos sábados, no período das 7h às 12h, são realizadas as atividades assistenciais, quando voluntários atendem famílias previamente cadastradas; elas recebem café da manhã e uma cesta básica por mês. Além disso, a instituição promove a chamada “sopa fraterna”, responsável pela entrega de aproximadamente 30 marmitas no bairro São Cosme. A entidade também conta com roupas e calçados para doação.A cada dois meses, a instituição comercializa yakisoba para ajudar nas despesas. O próximo será na manhã de 13 de junho.A origem da Casa está ligada à iniciativa de um grupo de voluntários que buscava criar um ambiente de convivência e aprendizado para jovens e adultos. Os encontros ocorriam aos sábados à noite, nas casas dos participantes, onde eram estudadas obras como o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, além de textos de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco.O encontro que marcou a fundação ocorreu na esquina das ruas Oiapoc e das Américas, na Vila Marin. Com o passar do tempo, o grupo se estruturou, alguns integrantes seguiram outros caminhos e foram definidas as bases para o funcionamento formal, incluindo estatuto, reconhecimento de utilidade pública e a construção da sede própria.Desde o princípio, as ações sociais estiveram voltadas a áreas de maior vulnerabilidade. Durante anos, os voluntários atuaram na antiga favela do Ipiranga, onde organizaram melhorias como a nomeação de vielas – travessa da Esperança, travessa da Alegria, entre outras – para facilitar a entrega de correspondências, além da instalação de iluminação com postes. No local, também eram oferecidos serviços como corte de cabelo, distribuição de sopa, orientações para gestantes, atividades infantis e palestras com profissionais da saúde.Outra área de atuação significativa foi na favela conhecida como “Sapolândia”, onde diversas ações sociais foram realizadas, incluindo a distribuição de sopa. Com o deslocamento de moradores para bairros como Renascença e Matarazzo, o trabalho também foi levado a essas regiões. Posteriormente, houve parceria com a Pastoral da Criança, mantendo atividades em um espaço compartilhado até os dias atuais.Entre 1989 e 1990, a entidade promoveu ações noturnas às sextas-feiras, oferecendo pão com manteiga e leite para pessoas em situação de rua. Já entre 1997 e 2007, foi desenvolvido o projeto “Brinquedoteca Comunitária”, instalado em um espaço cedido pelo Facchini, nas antigas dependências de uma fábrica de colchões no bairro da Estação, na rua José Ferreira Vieira.Localizada na rua Rui Barbosa, 2.943, na Vila Marin, a instituição soma mais de 40 anos de atuação voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.