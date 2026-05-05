Sem o principal nome local na corrida, partidos articulam candidaturas e ampliam movimentação política no município

publicado em 05/05/2026

Carlão Pignatari (PSD), Danilo Campetti (Republicanos) e Cabo Renato Abdala (PRD); os dois últimos são pré-candidatos Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o anúncio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSD) de que não disputará a reeleição, a conquista por votos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve ser acirrada em Votuporanga. O parlamentar votuporanguense obteve 105.245 votos na eleição de 2022, sendo 18.646 em sua terra natal, consolidando-se como principal referência eleitoral local para o cargo.A ausência de Carlão na próxima eleição abre espaço para novas candidaturas e reorganiza o cenário político no município. Até o momento, o vereador Cabo Renato Abdala (PRD) anunciou a pré-candidatura a deputado estadual. Já o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) deve buscar a reeleição, mantendo presença na disputa com base eleitoral que inclui a região.Outro nome local, João Alfredo Leite Miranda Botelho, conhecido como Fefeu (PV), foi consultado pela reportagem do jornal A Cidade e afirmou que a decisão sobre candidaturas cabe à federação partidária, porém não há interesse pessoal em disputar o cargo neste momento. O partido Solidariedade também deve lançar um candidato a deputado estadual; em contato com a direção da legenda, ofoi informado de que se tratará de um “nome polêmico”, sem detalhamento adicional até agora.Um nome que chegou a ser cogitado para a disputa foi o do ex-deputado federal e ex-prefeito de Votuporanga João Dado (MDB), mas ele não será candidato. Com isso, o quadro local segue em definição, com lideranças políticas avaliando estratégias e possíveis alianças.Além dos nomes da cidade, o eleitorado de Votuporanga também costuma receber candidatos de abrangência regional que mantêm presença frequente no município. Entre eles estão Itamar Borges (MDB), que deve tentar a reeleição na Assembleia Legislativa, e a atual secretária estadual de Esportes, Coronel Helena (Republicanos), apontada como provável candidata ao cargo.Na semana passada, Carlão Pignatari surpreendeu ao anunciar que não será candidato à reeleição nas eleições deste ano, encerrando um ciclo de quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Segundo o parlamentar, a decisão é de caráter pessoal. “É o momento de cuidar da família e também dos negócios. Me sinto feliz e realizado com tudo que fiz e conquistei na política”, afirmou.Durante sua trajetória na Alesp, Carlão ocupou funções de destaque, como a liderança do governo João Doria entre 2019 e 2021, além da presidência da Casa no biênio 2021-2023. Com sua saída da disputa, o cenário eleitoral em Votuporanga passa a ser marcado por maior fragmentação e pela intensificação das articulações políticas, indicando uma eleição com forte concorrência local pelas vagas no Legislativo estadual.