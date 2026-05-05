O evento está marcado para as 19h, no Cinema do Parque da Cultura

publicado em 05/05/2026

O evento está marcado será no Cinema do Parque da Cultura, e é uma realização da Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga recebe nesta terça-feira (05), a oitava edição do Oscar Ticka Ticka Bum, premiação que reconhece anualmente personalidades e iniciativas de destaque da cidade e da região. O evento está marcado para as 19h, no Cinema do Parque da Cultura, e é uma realização da Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil, com direção e apresentação de Waliz Tomenasci.Nesta edição, o patrono escolhido é o ex-vereador Roberto Bianchini, que faleceu em 3 de novembro de 2021. Conhecido como Robertão Bianchini, ele teve atuação destacada em diferentes áreas, tendo presidido a antiga Associação Atlética Votuporanguense, além de ter sido árbitro de futebol e aviador.A cerimônia também prestará homenagens a instituições e personalidades, entre elas o jornal A Cidade, o jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto, o Votu International Rodeo e o ex-deputado Vadão Gomes, além de diversos moradores do município. De acordo com o organizador do evento, a proposta é ampliar o reconhecimento para diferentes perfis profissionais e sociais. “A nossa homenagem é para todos, então esse ano nós teremos médica, serviços gerais, ajudante de pedreiro, pipoqueiro; pessoas do dia a dia”, afirmou Waliz Tomenasci.Ainda durante a programação desta noite, Waliz Tomenasci assinará o documento que formaliza a doação de seu corpo para pesquisas científicas.