Ela informou que havia sido picada novamente ao limpar entulho de sua chácara

publicado em 05/05/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoNa tarde de ontem, o jornal A Cidade entrou em contato com Ilda Rosa, a mulher que tinha tomado 83 picadas de escorpião. Ela informou que havia sido picada novamente ao limpar entulho de sua chácara.De acordo com a idosa, ela já tinha conseguido recolher e queimar uma parte do entulho, que é colocado em sua propriedade quando, na manhã de ontem, foi picada novamente. Com essa, o total chega a 84 picadas. “Eu tenho que limpar isso, porque eles não limpam. Eu tenho que fazer pra eu ter paz”, conta Ilda.Ela havia acabado de retornar da UPA, onde afirma ter recebido atendimento durante a tarde.No dia 28 de abril o A Cidade contou como Ilda Rosa foi picada 83 vezes entre os anos de 2021 e 2026. Ela relembra que a primeira foi quando ela foi pegar para lavar um tapete úmido que tinha ficado em cima do tanquinho durante a noite, quando foi picada na mão.Apesar da quantidade de picadas, ela não tem medo de morar em uma chácara. De acordo com a idosa, os escorpiões começaram a aparecer após um parente dela despejar entulho em sua chácara. Ela conta que as pilhas de madeiras próximo à entrada foram trazidas por tal pessoa, assim como sacarias, entulho e outros materiais que servem de terreno fértil para proliferação dos animais. Ela afirma que já pediu repetidas vezes para o responsável retirar o entulho, mas ele não o faz. Ela agora tenta queimar tudo que conseguir, para se livrar das pragas.