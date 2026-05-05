Foto: A Cidade
Da redação
Na tarde de ontem, o jornal A Cidade entrou em contato com Ilda Rosa, a mulher que tinha tomado 83 picadas de escorpião. Ela informou que havia sido picada novamente ao limpar entulho de sua chácara.
De acordo com a idosa, ela já tinha conseguido recolher e queimar uma parte do entulho, que é colocado em sua propriedade quando, na manhã de ontem, foi picada novamente. Com essa, o total chega a 84 picadas. “Eu tenho que limpar isso, porque eles não limpam. Eu tenho que fazer pra eu ter paz”, conta Ilda.
Ela havia acabado de retornar da UPA, onde afirma ter recebido atendimento durante a tarde.
No dia 28 de abril o A Cidade contou como Ilda Rosa foi picada 83 vezes entre os anos de 2021 e 2026. Ela relembra que a primeira foi quando ela foi pegar para lavar um tapete úmido que tinha ficado em cima do tanquinho durante a noite, quando foi picada na mão.
Apesar da quantidade de picadas, ela não tem medo de morar em uma chácara. De acordo com a idosa, os escorpiões começaram a aparecer após um parente dela despejar entulho em sua chácara. Ela conta que as pilhas de madeiras próximo à entrada foram trazidas por tal pessoa, assim como sacarias, entulho e outros materiais que servem de terreno fértil para proliferação dos animais. Ela afirma que já pediu repetidas vezes para o responsável retirar o entulho, mas ele não o faz. Ela agora tenta queimar tudo que conseguir, para se livrar das pragas.