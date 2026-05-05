A iniciativa deve oferecer descontos significativos de até 90% nas dívidas

publicado em 05/05/2026

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Foi lançado, na manhã desta segunda-feira (4) o programa Novo Desenrola Brasil, do governo federal, que busca facilitar a redução do endividamento das famílias brasileiras. A iniciativa deve oferecer descontos significativos de até 90% nas dívidas e permitir o uso de até 20% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.De acordo com dados do Banco Central, aproximadamente 117 milhões de pessoas tinham alguma dívida com instituições financeiras ao final de 2024. Entre os principais eixos do programa, está a renegociação de débitos com bancos e operadoras de crédito.O programa será voltado para famílias que ganham até cinco salários mínimos, atualmente R$ 8.105. O cidadão terá um novo crédito para pagar dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos. Serão contempladas as dívidas de cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os juros para as dívidas renegociadas serão de até 1,99% ao mês e os descontos variarão entre 30% e 90% do valor total da dívida. Além disso, até 20% ou R$ 1 mil do FGTS poderá ser usado. O programa também prevê renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas, além de pequenos agricultores familiares.Outro ponto importante para o programa é que pessoas que aderirem ao Novo Desenrola Brasil ficarão bloqueados de plataformas de apostas online pelo período de um ano. De acordo com um estudo do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo) e da FIA Business School, casas de apostas, as famosas “bets”, são as maiores responsáveis pelo endividamento dos brasileiros atualmente. Uma pesquisa da Quaest divulgada em abril mostrou que aproximadamente 29% dos brasileiros tem costume de apostar em plataformas online.