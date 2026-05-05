Dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e desempregados (Caged)

publicado em 05/05/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de março e Votuporanga novamente ficou com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada.Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em 247 postos de trabalho criados. São 1.540 admissões contra 1.293 desligamentos. O setor da indústria admitiu 464 trabalhadores e demitiu 359, portanto um saldo de 105 postos de trabalho.A construção civil demitiu 58 pessoas e admitiu 67, resultando, resultando em nove vagas. Por sua vez, o comércio ficou no vermelho (-9), porque contratou 436 trabalhadores e demitiu 445.O setor de serviços também ficou no azul (139 vagas). São 553 contratações e 414 demissões. No ramo da agropecuária, 20 pessoas foram contratadas, e 17, dispensadas, resultando em três postos de trabalho.O Caged é um sistema que coleta e divulga informações sobre o mercado de trabalho formal. Ele monitora os registros de admissões e desligamentos de trabalhadores em empregos formais, ou seja, aqueles que possuem carteira assinada (regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).O saldo de empregos criados em um determinado período é calculado subtraindo-se o número de desligamentos do número de admissões no mesmo período. O saldo positivo indica que foram criados mais empregos formais do que perdidos, sinalizando crescimento no mercado de trabalho.