O vereador Sargento Moreno trouxe à discussão o uso dos pontilhões urbanos como pontos considerados de risco na cidade

publicado em 05/05/2026

A necessidade de intervenções físicas nas estruturas foi enfatizada durante sessão da Câmara Municipal de Votuporanga Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Sargento Moreno trouxe à discussão o uso dos pontilhões urbanos como pontos considerados de risco na cidade.O parlamentar destacou a importância de adotar ações tanto estruturais quanto institucionais com o objetivo de diminuir tentativas de suicídio nessas áreas, assunto que ganhou maior atenção após um novo registro ocorrido recentemente.A necessidade de intervenções físicas nas estruturas foi enfatizada por Moreno, que indicou como possível solução o fechamento das laterais dos pontilhões, prática já implementada em outros municípios para dificultar o acesso e reduzir atitudes impulsivas.Conforme argumentou, essa alternativa pode atuar como uma barreira preventiva, contribuindo diretamente para a preservação de vidas. No entanto, ele observou que qualquer execução depende de autorização do Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela administração dessas estruturas, o que demanda articulação entre a prefeitura e o governo estadual.Ao abordar o tema, o vereador também ressaltou que o problema vai além da engenharia urbana. Segundo ele, a eficácia das medidas está ligada à integração com políticas públicas voltadas à saúde mental, como atendimento psicológico, suporte social e ações de acolhimento destinadas à população em situação de vulnerabilidade. Para Moreno, a abordagem deve ser contínua e envolver diferentes áreas.Ainda durante sua fala, o parlamentar reforçou a sensibilidade do assunto e defendeu maior mobilização por parte das instituições. Ele afirmou que o poder público deve atuar de forma preventiva, unindo infraestrutura adequada a políticas de cuidado, além de indicar a intenção de estimular o Executivo municipal e órgãos estaduais a construírem soluções conjuntas.