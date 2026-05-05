O vereador Sargento Moreno trouxe à discussão o uso dos pontilhões urbanos como pontos considerados de risco na cidade
A necessidade de intervenções físicas nas estruturas foi enfatizada durante sessão da Câmara Municipal de Votuporanga Foto: A Cidade
Daniel Marques
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Na Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Sargento Moreno trouxe à discussão o uso dos pontilhões urbanos como pontos considerados de risco na cidade.
O parlamentar destacou a importância de adotar ações tanto estruturais quanto institucionais com o objetivo de diminuir tentativas de suicídio nessas áreas, assunto que ganhou maior atenção após um novo registro ocorrido recentemente.
A necessidade de intervenções físicas nas estruturas foi enfatizada por Moreno, que indicou como possível solução o fechamento das laterais dos pontilhões, prática já implementada em outros municípios para dificultar o acesso e reduzir atitudes impulsivas.
Conforme argumentou, essa alternativa pode atuar como uma barreira preventiva, contribuindo diretamente para a preservação de vidas. No entanto, ele observou que qualquer execução depende de autorização do Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela administração dessas estruturas, o que demanda articulação entre a prefeitura e o governo estadual.
Ao abordar o tema, o vereador também ressaltou que o problema vai além da engenharia urbana. Segundo ele, a eficácia das medidas está ligada à integração com políticas públicas voltadas à saúde mental, como atendimento psicológico, suporte social e ações de acolhimento destinadas à população em situação de vulnerabilidade. Para Moreno, a abordagem deve ser contínua e envolver diferentes áreas.
Ainda durante sua fala, o parlamentar reforçou a sensibilidade do assunto e defendeu maior mobilização por parte das instituições. Ele afirmou que o poder público deve atuar de forma preventiva, unindo infraestrutura adequada a políticas de cuidado, além de indicar a intenção de estimular o Executivo municipal e órgãos estaduais a construírem soluções conjuntas.