A avenida Emílio Arroyo Hernandes corta toda a zona Norte da cidade e é uma via com alto fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico

publicado em 18/06/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoA avenida Emílio Arroyo Hernandes, no Pozzobon, em Votuporanga, é a via com mais acidentes em toda a cidade nos últimos 12 meses. Ela corta toda a zona Norte da cidade e é uma via com alto fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico.O levantamento foi feito com dados do Detran-SP e aponta as dez vias com maior número de sinistros na cidade. Regularmente a avenida fica entre as campeãs. No período analisado, foram 26 ocorrências, contra 23 da segunda colocada, a rodovia Euclides da Cunha. Apesar do elevado número, em nenhuma dessas vias foi registrado óbito. Já a terceira via no levantamento, a rodovia Péricles Belini, possui 19 acidentes não fatais e um fatal.No total, entre junho de 2025 e maio deste ano, foram 545 sinistros na cidade, uma queda expressiva se comparado ao período anterior, quando foram registrados 758, diminuição de 29%. Óbitos também registraram queda, principalmente se considerados os cinco primeiros do ano. Foram cinco em 2026, O número é o menor desde 2021, quando foram quatro óbitos no mesmo período. Desde 2022 essa estatística vem em constante queda, já que naquele ano foram 11 mortes no mesmo período.