O evento é aberto à comunidade e tem como objetivo reunir famílias e amigos em um ambiente festivo, acolhedor e cheio de tradição

publicado em 20/06/2026

Evento será realizado a partir das 20h e reunirá famílias, amigos e comunidade em uma noite especial de confraternização Foto: Divulgação

A tradicional Festa Junina da Antialcoólica acontece neste sábado (20), a partir das 20h, prometendo uma noite marcada por alegria, confraternização e solidariedade. O evento é aberto à comunidade e tem como objetivo reunir famílias e amigos em um ambiente festivo, acolhedor e cheio de tradição.A programação contará com a tradicional quadrilha, além de opções que fazem parte do clima junino, como leite achocolatado, pipoca e amendoim. Também haverá espetinhos e refrigerantes à venda no local.Mais do que uma festa, o encontro representa um momento importante de união em torno de uma causa especial. A Antialcoólica desenvolve um trabalho de grande relevância social, e a presença da comunidade fortalece as ações realizadas pela entidade.A organização convida toda a população a participar, reunir a família, chamar os amigos e prestigiar essa noite especial. A festa será uma oportunidade de celebrar as tradições juninas, compartilhar bons momentos e colaborar com uma importante causa.