A ação será realizada hoje e amanhã, das 8h às 18h, e no sábado (20), das 8h às 13h.

publicado em 18/06/2026

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Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Beneficente Caminho de Damasco, uma das Organizações da Sociedade Civil (OSC) de Votuporanga, promove mais uma edição de seu brechó beneficente nesta semana. A ação será realizada hoje e amanhã, das 8h às 18h, e no sábado (20), das 8h às 13h.Durante o evento, estarão disponíveis para compra roupas, calçados, brinquedos, acessórios e livros. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para contribuir com as atividades desenvolvidas pela entidade.O brechó será realizado na Rua Tietê, nº 3.437, em frente ao Cartório, na região central de Votuporanga. A organização informa que os produtos serão comercializados a preços acessíveis durante os três dias de atendimento ao público.A ABCD é uma das entidades mais antigas da cidade. São mais de 80 anos acolhendo famílias votuporanguenses e semeando a esperança nos corações das pessoas.A instituição foi fundada em 1º de setembro de 1942, é uma OSC sem fins lucrativos e sem fins econômicos, que tem por finalidade atender, defender e garantir os direitos das crianças e adolescentes, com ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada, permanente e planejada. Ela é um braço do Centro Espírita Caminho de Damasco.A entidade fica na zona Sul do município, especificamente em uma área periférica da cidade. As famílias atendidas são dos bairros Matarazzo, Sonho Meu, Estação, Palmeiras I e II, em sua grande maioria em situação de vulnerabilidade e risco social.