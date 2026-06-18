A ação será realizada hoje e amanhã, das 8h às 18h, e no sábado (20), das 8h às 13h.
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Daniel Marques
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A Associação Beneficente Caminho de Damasco, uma das Organizações da Sociedade Civil (OSC) de Votuporanga, promove mais uma edição de seu brechó beneficente nesta semana. A ação será realizada hoje e amanhã, das 8h às 18h, e no sábado (20), das 8h às 13h.
Durante o evento, estarão disponíveis para compra roupas, calçados, brinquedos, acessórios e livros. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para contribuir com as atividades desenvolvidas pela entidade.
O brechó será realizado na Rua Tietê, nº 3.437, em frente ao Cartório, na região central de Votuporanga. A organização informa que os produtos serão comercializados a preços acessíveis durante os três dias de atendimento ao público.
A ABCD é uma das entidades mais antigas da cidade. São mais de 80 anos acolhendo famílias votuporanguenses e semeando a esperança nos corações das pessoas.
A instituição foi fundada em 1º de setembro de 1942, é uma OSC sem fins lucrativos e sem fins econômicos, que tem por finalidade atender, defender e garantir os direitos das crianças e adolescentes, com ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada, permanente e planejada. Ela é um braço do Centro Espírita Caminho de Damasco.
A entidade fica na zona Sul do município, especificamente em uma área periférica da cidade. As famílias atendidas são dos bairros Matarazzo, Sonho Meu, Estação, Palmeiras I e II, em sua grande maioria em situação de vulnerabilidade e risco social.