A data marca também a chegada do inverno

publicado em 20/06/2026

O clima, que tem sido frio nos últimos dias, pode ficar ainda mais gelado Foto: A Cidade

Da redaçãoDomingo (21) será o dia mais curto do ano em Votuporanga e em quase todo o Brasil. Isto acontece devido ao evento astronômico chamado de solstício de inverno, que acontecerá no Hemisfério Sul nesta data. O evento também marca o começo oficial do inverno no país.Nesta data, o dia terá a duração de apenas 10 horas e 53 minutos, com a noite ocupando as restantes 13 horas e 7 minutos. Em comparação, o dia mais longo do ano, que é no dia 21 de dezembro, a situação oposta acontece, com a incidência de luz solar durando aproximadamente 13 horas e 20 minutos.Isso tudo ocorre devido à movimentação da Terra ao redor de si mesma, movimentos chamados de rotação, e ao redor do Sol, as translações. O solstício de inverno ocorre quando a inclinação do planeta gera a menor incidência anual de luz solar no hemisfério em questão. No caso do Brasil, é o hemisfério Sul.A chegada da nova estação vai trazer consigo uma nova massa de ar polar, que deve abaixar ainda mais as temperaturas. De acordo com dados do Climatempo, os efeitos vão começar a ser sentidos já no sábado (20), com o frio aumentando a partir de quarta-feira (24).O evento pode quebrar o atual recorde de dia mais frio do ano, que ocorreu no dia 12 de maio, quando a temperatura alcançou incríveis 7,53°, de acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) de São Paulo. Para a quinta-feira (25), a previsão é de apenas 6° de mínima e 18° de máxima.