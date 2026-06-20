O clima, que tem sido frio nos últimos dias, pode ficar ainda mais gelado Foto: A Cidade
Da redação
Domingo (21) será o dia mais curto do ano em Votuporanga e em quase todo o Brasil. Isto acontece devido ao evento astronômico chamado de solstício de inverno, que acontecerá no Hemisfério Sul nesta data. O evento também marca o começo oficial do inverno no país.
Nesta data, o dia terá a duração de apenas 10 horas e 53 minutos, com a noite ocupando as restantes 13 horas e 7 minutos. Em comparação, o dia mais longo do ano, que é no dia 21 de dezembro, a situação oposta acontece, com a incidência de luz solar durando aproximadamente 13 horas e 20 minutos.
Isso tudo ocorre devido à movimentação da Terra ao redor de si mesma, movimentos chamados de rotação, e ao redor do Sol, as translações. O solstício de inverno ocorre quando a inclinação do planeta gera a menor incidência anual de luz solar no hemisfério em questão. No caso do Brasil, é o hemisfério Sul.
Nova frente fria marca começo do inverno
A chegada da nova estação vai trazer consigo uma nova massa de ar polar, que deve abaixar ainda mais as temperaturas. De acordo com dados do Climatempo, os efeitos vão começar a ser sentidos já no sábado (20), com o frio aumentando a partir de quarta-feira (24).
O evento pode quebrar o atual recorde de dia mais frio do ano, que ocorreu no dia 12 de maio, quando a temperatura alcançou incríveis 7,53°, de acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) de São Paulo. Para a quinta-feira (25), a previsão é de apenas 6° de mínima e 18° de máxima.