Situado na Estrada Municipal VTG-342, no Sexto Distrito Industrial, o Recanto dos Focinhos receberá visitantes durante toda a programação

publicado em 19/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNeste domingo (21), pessoas interessadas em adotar um cão ou gato terão a oportunidade de conhecer animais resgatados que aguardam por uma família. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal realiza, das 10h às 14h, mais uma edição da Feirinha de Adoção Pet no Recanto dos Focinhos, espaço que abriga cães e gatos disponíveis para adoção.Situado na Estrada Municipal VTG-342, no Sexto Distrito Industrial, o Recanto dos Focinhos receberá visitantes durante toda a programação. No local, será possível conhecer os animais acolhidos, obter informações sobre posse responsável e tirar dúvidas relacionadas aos procedimentos necessários para adotar um pet.A ação tem como objetivo não apenas facilitar o encontro entre os animais e possíveis tutores, mas também reforçar a importância do compromisso assumido ao levar um animal para casa. Para cães e gatos resgatados de situações de abandono ou maus-tratos, cada adoção representa a chance de viver em um ambiente marcado por segurança, cuidados e carinho.De acordo com o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão, o Chandelly, o evento possui um significado que ultrapassa a busca por famílias para os animais atendidos pelo município. "Mais do que uma adoção, o encontro representa a construção de novos laços de amor, companheirismo e cuidado. Cada animal acolhido leva consigo uma história de superação e a esperança de começar uma nova etapa ao lado de uma família que esteja disposta a oferecer proteção, respeito e carinho. Adotar é um ato de amor que salva, acolhe e cria histórias para toda a vida”, comentou.