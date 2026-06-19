Pedro Paulo Branco de Araújo saiu de casa à 1h de anteontem e não foi visto desde então; irmã e ex-mulher estão desesperadas para acha-lo

publicado em 19/06/2026

Pedro Paulo Branco de Araújo tem 48 anos e não é visto desde a madrugada de anteontem Foto: Arquivo Pessoal

Da redaçãoO auxiliar de serviços gerais Pedro Paulo Branco de Araújo, de 48 anos, está desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira (17). A última vez que ele foi visto foi em sua residência.Pedro mora nas proximidades do Supermercado Proença e trabalha auxiliando na montagem de fachadas de lojas. Atualmente separado de Elizete, ele vive com o filho. Apesar da separação, a relação entre os dois é considerada amigável, e ele costumava visitar regularmente as outras filhas na casa da ex-esposa.De acordo com os familiares, a última vez em que algum conhecido teve contato com Pedro foi por volta das 0h40 de quarta-feira. Ele estava em casa, conversando por mensagens com Elizete, que pediu para que ele fosse dormir, após ter recusado a ida dele até sua casa. Pedro havia consumido algumas cervejas que tinha comprado no mercado mais cedo e chegou a oferecer levá-las.Depois disso, o filho foi dormir e, em algum momento entre 1h e 5h30, Pedro saiu de casa e não retornou. Na manhã seguinte, ele não apareceu para trabalhar e não informou a ninguém para onde iria. Outro detalhe que chamou a atenção da família é que ele deixou o celular em casa, algo considerado incomum pelos parentes.A irmã de Pedro, Priscila, e a ex-esposa, Elizete, estão à frente das buscas e têm procurado por ele em Votuporanga e também na região, mas até o momento não há pistas sobre seu paradeiro. Segundo Elizete, Pedro costuma beber e, em algumas situações, fica nervoso e sai para “esfriar a cabeça”, mas nunca foi violento e jamais havia desaparecido dessa forma. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes de Votuporanga.“Eu liguei em Rio Preto, no Hospital de Base, na Santa Casa de Rio Preto e também na delegacia. Liguei ainda na UPA de Votuporanga, no Mini-Hospital e na Santa Casa daqui, mas ninguém tinha notícias, ninguém sabia de nada. Entrei em contato com a Itamarati para saber se ele tinha comprado alguma passagem, mas também não havia registro. A gente não sabe mais o que fazer”, relatou Priscila. Como os familiares de Pedro e de Elizete são de São Paulo, a família chegou a cogitar a possibilidade de ele ter viajado, mas até agora nenhuma informação confirmou essa hipótese.Os familiares pedem a ajuda da população para localizar Pedro. Qualquer informação pode ser repassada à irmã dele, Priscila, pelo telefone/WhatsApp (11) 94057-9059, ou para Elizete, pelo telefone (17) 99139-3970.