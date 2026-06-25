Evento será realizado pela Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras, com missa, música ao vivo e praça de alimentação
Foto: Divulgação
A Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras, em Votuporanga, realiza no dia 27 de junho a terceira edição dos Festejos de São Pedro. O evento contará com entrada franca e uma programação especial voltada para toda a comunidade.
A celebração terá início com missa às 19h. Na sequência, a partir das 20h, começam os festejos, com atrações musicais e diversas opções de comidas e bebidas.
A animação da noite ficará por conta de Domício e José Luís, que prometem levar muita música e alegria ao público presente.
Além da programação religiosa e musical, o evento contará com praça de alimentação com bebidas, pastéis, espetos, batata, caldo de mandioca, pamonhas e doces.
A Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras convida toda a população para participar deste momento de fé, confraternização e alegria em homenagem a São Pedro.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3422-4330 e (17) 99104-6342.