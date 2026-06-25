Secretaria do Bem-Estar Animal adapta estrutura do abrigo com luzes de aquecimento, cobertores e espaços protegidos para reforçar o bem-estar dos cães e gatos acolhidos

publicado em 25/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal reforçou a estrutura do Recanto dos Focinhos para ampliar o conforto dos cães e gatos acolhidos na unidade. As adaptações buscam garantir melhores condições de proteção durante os dias mais frios.Atualmente, o Recanto dos Focinhos abriga cerca de 100 cães e 30 gatos resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou vulnerabilidade. Entre as medidas adotadas estão a instalação de luzes de aquecimento nos espaços de permanência dos cães, a disponibilização de cobertores e o reforço da proteção dos ambientes com toldos, que ajudam a reduzir a incidência de vento e umidade.Os animais permanecem em espaços com piso cimentado, o que facilita a higienização e contribui para a manutenção das condições sanitárias da unidade.As adequações para o período de inverno dão continuidade aos investimentos realizados pela Prefeitura no fim de 2025, quando o Recanto dos Focinhos passou por uma ampla reforma. A unidade recebeu modernização da maternidade, do consultório veterinário, da área de triagem, dos espaços de internação e de toda a área externa, qualificando a estrutura destinada ao acolhimento animal.No local, os animais recebem alimentação, acompanhamento veterinário e cuidados diários até serem encaminhados para adoção responsável.O secretário municipal de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), destaca que o trabalho é contínuo e ganha ainda mais atenção durante os períodos de frio intenso."Com a queda das temperaturas, reforçamos as medidas de proteção no Recanto dos Focinhos para assegurar melhores condições de acolhimento aos animais. As adequações realizadas neste período dão continuidade ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura e contribuem para o bem-estar dos cães e gatos durante o inverno."