Mudança entra em vigor nesta quinta-feira (25/6) em trecho entre a Avenida Fortunato Targino Granja e a Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos

publicado em 25/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A partir desta quinta-feira (25), o trecho da Rua Canadá entre a Avenida Fortunato Targino Granja e a Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos terá o sentido unificado. A mudança, implantada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, tem como objetivo aumentar a segurança viária, organizar o fluxo de veículos e melhorar o trânsito na região.A alteração atende a uma solicitação apresentada por moradores, que encaminharam um abaixo-assinado ao município. Após a demanda, a equipe técnica da secretaria realizou estudos para avaliar as características da via e concluiu que a nova configuração é compatível com o sistema viário do entorno.Ruas paralelas, como Chile, Paraguai e Santos Dumont, já operam em mão única, assim como diversas vias transversais, entre elas Rio Grande, Rio de Janeiro, Augusto Duó, Paraná, Paraíba e Pará.Segundo a Secretaria, os itinerários do transporte coletivo e os limites de velocidade permanecem inalterados. Para orientar os condutores, serão implantadas novas sinalizações vertical e horizontal, com instalação de placas e pintura de solo.Com a mudança, a expectativa é proporcionar mais segurança nas manobras, facilitar o uso das vagas de estacionamento e tornar a circulação de veículos mais organizada."O estudo técnico mostrou que a alteração é adequada ao sistema viário da região e contribuirá para um trânsito mais organizado e seguro. Pedimos que os condutores redobrem a atenção nos primeiros dias de implantação, respeitando a nova sinalização para que a adaptação ocorra de forma tranquila", destaca o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune.