Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), próximo ao trevo de Valentim Gentil, sentido Votuporanga
O Fiesta perdeu o controle e acabou parando na valeta lateral, enquanto o City ficou preso na depressão entre as pistas da rodovia Foto: A Cidade
Da redação
Uma batida deixou um ferido na tarde desta quinta-feira (25) na rodovia Euclides da Cunha, sentido Votuporanga, próximo ao trevo de Valentim Gentil. Samu, bombeiros, DER e Defesa Civil foram acionados.
De acordo com informações conseguidas no local, um Fiesta prata seguia em direção a São José do Rio Preto quando um Honda City preto supostamente colidiu com ele. O Fiesta perdeu o controle e acabou parando na valeta lateral, enquanto o City ficou preso na depressão entre as pistas da rodovia.
O motorista do carro preto sofreu ferimentos leves e uma possível fratura no braço direito, enquanto o casal do outro carro não apresentou ferimentos visíveis. Após a retirada do ferido do local, as autoridades presentes ficaram para esperar a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que organizará a remoção dos veículos.
Devido à operação, o trânsito pode ficar lento no local.