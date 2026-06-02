Visão empreendedora de nomes como Nasser Marão e Ângelo Baldissera impulsionou a geração de empregos, fortaleceu a economia e abriu caminhos para o crescimento industrial da cidade

publicado em 02/06/2026

Nasser Marão também ficou conhecido pelo envolvimento comunitário e pelo apoio a iniciativas sociais e entidades do município, deixando um legado que continua sendo lembrado pela população.

Celebrada nacionalmente no dia 25 de maio, o Dia da Indústria é uma oportunidade para reconhecer a importância das empresas, dos trabalhadores e dos empresários que ajudaram a transformar Votuporanga em uma das cidades mais desenvolvidas do interior paulista. Ao longo das décadas, o município construiu uma economia sólida e diversificada, baseada no trabalho, na inovação e no espírito empreendedor de famílias que acreditaram no potencial da cidade.A história do desenvolvimento industrial de Votuporanga foi construída por diversos empresários e pioneiros que contribuíram para o crescimento econômico do município. Entre esses nomes que deixaram marcas importantes na trajetória da cidade estão Nasser Marão e Ângelo Baldissera, exemplos de uma geração de empreendedores que ajudou a impulsionar a industrialização, a geração de empregos e o fortalecimento da economia regional.Nasser Marão foi um dos grandes nomes da história empresarial votuporanguense. Empresário visionário, teve papel fundamental no crescimento econômico do município durante as décadas de 1970 e 1980, participando da implantação e expansão de importantes empresas que contribuíram diretamente para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.Entre os empreendimentos ligados à sua trajetória estiveram o Frigorífico 4 Rios, o Frango Rico e o Laticínios Só-Nata, empresas que ajudaram a consolidar Votuporanga como um importante polo regional de produção e desenvolvimento. Além da atuação empresarial, Nasser Marão também ficou conhecido pelo envolvimento comunitário e pelo apoio a iniciativas sociais e entidades do município, deixando um legado que continua sendo lembrado pela população.Outro exemplo entre os pioneiros que contribuíram para o fortalecimento do setor industrial da cidade é o empresário Ângelo Baldissera. Reconhecido pela dedicação ao setor produtivo e pelo espírito empreendedor, Baldissera integra o grupo de empresários que ajudaram a consolidar o ambiente de negócios de Votuporanga e a estimular o desenvolvimento econômico do município.Sua trajetória está associada ao crescimento industrial da cidade e à geração de oportunidades para trabalhadores e empreendedores. Assim como muitos outros pioneiros, sua contribuição ajudou a abrir caminhos para novos investimentos, fortalecer empresas e ampliar as oportunidades de desenvolvimento para toda a região.Com o passar dos anos, Votuporanga consolidou-se como uma cidade de destaque regional nos setores moveleiro, metalúrgico, alimentício e de serviços. Atualmente, os distritos industriais do município abrigam centenas de empresas que movimentam diariamente a economia local e regional, gerando milhares de empregos diretos e indiretos.O desenvolvimento industrial também impacta diretamente a qualidade de vida da população. O crescimento das empresas fortalece o comércio, aumenta a circulação de renda, incentiva a qualificação profissional e impulsiona investimentos em diversos setores da cidade. Cada nova indústria representa mais oportunidades para trabalhadores, mais arrecadação para o município e mais desenvolvimento para toda a comunidade.Mais do que máquinas e produção, a indústria representa transformação social. Em Votuporanga, o avanço econômico construído ao longo das últimas décadas é resultado do esforço coletivo de empresários, colaboradores e famílias que ajudaram a escrever a história da cidade. Nasser Marão e Ângelo Baldissera representam apenas dois dos muitos pioneiros que contribuíram para transformar o município em uma referência regional de desenvolvimento, empreendedorismo e geração de oportunidades.