Caso ocorreu na esquina das ruas Goiás e Sergipe

publicado em 27/07/2026

Idosa que dirigia o Kicks cinza foi encaminhada à Santa Casa Foto: A Cidade

Um acidente entre dois carros na manhã desta segunda-feira (27) deixou uma idosa ferida e o trânsito lento. A colisão aconteceu na esquina das ruas Goiás e Sergipe, na região central de Votuporanga, por volta das 10h50.

De acordo com informações apuradas no local, uma Saveiro de cor branca estava descendo pela rua Sergipe quando atravessou o cruzamento e foi atingida por uma Nissan Kicks cinza, dirigida por uma idosa de 83 anos. O Samu foi acionado para prestar o atendimento à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa devido ao uso de marca-passo, idade mais avançada e a um ferimento na perna.