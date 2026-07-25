Acidente foi no cruzamento das ruas das Américas e José Abdo Marão e vítima estava internada na UTI da Santa Casa de Votuporanga

publicado em 27/07/2026

Ela se acidentou há dez dias e estava internada na UTI da Santa Casa Foto: Arquivo Pessoal

A confirmação da morte de Maria Cristina da Silva Von Ancken, de 61 anos, foi registrada neste domingo (26). A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Votuporanga desde o acidente entre duas motocicletas ocorrido há dez dias e não resistiu à gravidade dos ferimentos.O acidente foi registrado no cruzamento das ruas das Américas e José Abdo Marão. Maria Cristina seguia pela via preferencial quando teve a trajetória interceptada por outra motocicleta. Com a violência da colisão, ela foi arremessada ao asfalto e socorrida inconsciente por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada em estado grave ao hospital.Durante o período de internação, familiares e amigos mobilizaram correntes de oração e acompanharam a evolução do quadro clínico na esperança de sua recuperação. Apesar dos esforços da equipe médica, ela morreu em decorrência das lesões sofridas no acidente.Muito conhecida em Votuporanga, Maria Cristina trabalhou por cerca de 20 anos como balconista da tradicional Padaria KiPão, na rua Pernambuco. Ela deixa a filha, Juliana, além de familiares e amigos. O velório começou a ser realizado a partir das 17h deste domingo, no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento está marcado para as 13h desta segunda-feira (27).