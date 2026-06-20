Além da noite deste sábado, a programação seguirá nos dias 27 de junho, 4 de julho e 11 de julho.
Foto: Prefeitura de Votuporanga
Daniel Marques
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A tradicional Quermesse de São Bento realiza neste sábado (20) mais uma noite de programação na Vila Marin. O evento, que reúne moradores e visitantes em um ambiente festivo, tem ao todo cinco noites de atividades entre os meses de junho e julho.
A primeira edição desta temporada aconteceu no último dia 13 de junho.
A quermesse é realizada na Rua Ivaí, 3086, na Vila Marin, em frente à igreja, local que tradicionalmente recebe a festa e suas atrações.
Entre os destaques estão o já conhecido frango assado, espetinhos, bebidas, doces e diversas outras opções gastronômicas oferecidas ao público durante o evento. A programação também inclui bingo e atividades de entretenimento, reunindo famílias e participantes de diferentes faixas etárias.
A expectativa é de mais uma noite de movimentação no local, dando continuidade a uma das tradicionais festas da comunidade.