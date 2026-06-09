Travessias seriam em frente ao Frango Rico e ao Parque da Cultura

publicado em 10/06/2026

Uma das passarelas seria em frente ao Parque da Cultura Foto: A Cidade

Da redaçãoDuas indicações foram protocoladas na Câmara de Votuporanga requisitando estudos e a futura construção de duas passarelas na cidade. Uma seria em frente ao frigorífico Frango Rico, atravessando a rodovia Péricles Belini, e a outra em frente ao Parque da Cultura, sobre a rodovia Euclides da Cunha.Protocoladas pelo vereador Marcão Braz (PP), os documentos pedem à Prefeitura que interceda junto ao governo do estado para que sejam realizados estudos de viabilidade e, caso aprovados, seja feita a construção de passarelas em tais locais. Ambos os pontos visados recebem um fluxo grande de pessoas, seja trabalhadores ou moradores da região. No caso do Parque da Cultura, ele fica no meio de dois pontos de cruzamento da rodovia, o viaduto da avenida João Gonçalves Leite e o pontilhão da avenida Francisco Vilar Horta. O caso da Frango Rico é ainda mais precário, pois existe apenas uma forma de cruzar a rodovia a pé, via viaduto da avenida das Nações.Nos documentos, o vereador destaca a questão da distância dos pontos de cruzamento seguros e afirma que “um elevado número de pessoas se vê obrigado a realizar a travessia da rodovia em condições de risco, disputando espaço com veículos que trafegam em velocidades elevadas, característica inerente às rodovias estaduais.”A implantação de passarelas em tais lugares, de acordo com os documentos, iria contribuir “para a melhoria da mobilidade urbana e para a redução dos riscos de atropelamentos, atendendo aos princípios da segurança viária e da proteção à população.”Como ambas as rodovias são estaduais, é necessário ser realizado um processo junto ao Executivo paulista para definir a necessidade e viabilidade de tais obras.