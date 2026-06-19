O encontro aconteceu em São Paulo-SP, onde Flávio Bolsonaro apresentou um conjunto de 12 propostas para a área de segurança pública

publicado em 19/06/2026

Vereadora Débora Romani (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA vereadora de Votuporanga Débora Romani (PL) publicou uma foto ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência da República. Na legenda da publicação, a parlamentar votuporanguense escreveu: “Que honra em conhecer nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro”.O encontro aconteceu em São Paulo-SP, onde Flávio Bolsonaro apresentou um conjunto de 12 propostas para a área de segurança pública, denominado “Brasil Sem Medo”. Entre as medidas defendidas pelo senador para combater facções criminosas e reduzir a violência contra a mulher está a construção de cinco novos presídios federais de segurança máxima.De acordo com o documento divulgado pela pré-campanha do senador, uma das referências para o plano é o modelo adotado pelo governo de El Salvador, marcado por detenções em massa no enfrentamento ao crime organizado. O programa também prevê a classificação de facções criminosas como organizações terroristas, medida semelhante à adotada recentemente pelo governo dos Estados Unidos.Entre as propostas apresentadas estão ainda a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, com possibilidade de punição para adolescentes a partir dos 14 anos em casos de crimes graves, como estupro, tráfico de drogas e assassinato, além do fim da progressão de pena para condenados por crimes hediondos.O plano também inclui a castração química de homens condenados por abusos contra mulheres e crianças, o monitoramento por tornozeleira eletrônica de homens que sejam alvo de medidas protetivas por agressões e ameaças contra mulheres e a implantação de um sistema nacional de reconhecimento facial. A proposta é inspirada nos programas SmartSampa, da Prefeitura de São Paulo, e Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo.